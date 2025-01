Míg 2023-ban példátlan fölénnyel tarolt, 2024-ben már komolyan meg kellett dolgoznia Max Verstappennek az újabb, zsinórban negyedik világbajnoki címéért – a Red Bull versenyképessége visszaesett, a McLaren, a Ferrari és a Mercedes is javult, a holland a júniusi Spanyol Nagydíjtól egészen a november eleji Brazil Nagydíjig nem is nyert futamot.

Végül – többek között az üldözők teljesítményének hullámzása miatt – így is összejött a címvédés, de 2025 még húzósabb lehet majd – főleg, ha az RB21-essel nem lép előre a csapat, márpedig a világbajnok édesapja, Jos Verstappen pont ettől tart.

„Vannak kétségeim a kilátásokat illetően. A Red Bullnak olyan autót kellene építenie, amelyik mindenféle viszonyok között kiszámíthatóbb. Ha megnézzük 2024 második felét, nincs ok a bizakodásra. A Red Bull egyszerűen nem volt képes folyamatosan gyors autóval előállni. Miért is lenne másképp idén?” – mondta az F1 Insidernek.

Verstappen rámutatott, hogy mások mellett Red Bull Racing elveszítette az Aston Martinhoz átigazoló sztártervezőt, Adrian Newey-t, 2025-től pedig az alakulat egyik oszlopa, a kezdetektől „mindenes” főnökként dolgozó Jonathan Wheatley is máshol, a Sauber csapatfőnkeként folytatja.

„Igen, ezek is benne vannak: az tény, hogy az autó már nem javult Newey távozása után. A fejlesztések egyszerűen nem úgy működtek, ahogy kellett volna. De sokszor beszéltem már arról, miért áll fenn a csapat szétesésének veszélye, ezt most hagyjuk is. Az biztos, hogy nagy feladat vár a Red Bullra 2025-ben” – magyarázta, utalva arra, hogy korábban többször is kijelentette, szerinte Christian Horner alkalmatlan a csapat irányítására.

Apja szerint azért a bajnok mellett szól, hogy tavaly az ellenfelekénél gyengébb autóval is képes volt győzni:

„2023-ban elképesztően jó volt, 2024 már nehezebb volt számára, mert nem az övé volt a legjobb autó, így mindig a határig kellett hajtania, méghozzá hibázás nélkül. Nagyon jól szerepelt. Mindig is 100 százalékot nyújtott, de a múlt szezonban ez sokkal jobban meg is mutatkozott. Az emberek is rájöttek, hogy maga Max jelenti a különbséget.”