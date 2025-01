Tíz hónappal ezelőtt jelentették be, de csak most válik valóra: Lewis Hamilton mercedeses szerződése december 31-én lejárt, újév óta már a hivatalosan is a Ferrari Forma-1-es versenyzője az angol.

A jövő kedden 40. születésnapját ünneplő hétszeres világbajnok 2025 első napján a LinkedInen köszönt be immár a maranellói alakulat pilótájaként: egyrészt a jelenlegi állásához azt írta, „F1-es versenyző, Ferrari”, másrészt egy rövid posztban üzent is a követőinek.

„Nem is lehetnék izgatottabb az új év kapcsán. A Ferrarihoz való átigazolás sok mindenről elgondolkodtatott. Bárkinek, aki a következő lépésen gondolkodik 2025-re: üdvözöljétek a változást! Akár szakmát váltotok, akár új dolgot tanulnátok, akár csak valami új kihívást kerestek, tartsátok fejben, hogy a megújulás erős dolog. Mindig ott van az újabb lehetőség. 2025-ben fogadjuk az új lehetőségeket, maradjunk éhesek a sikerre, tartsunk határozottan a céljaink felé! Tegyük emlékezetessé az évet! Andiamo!” – írta.

Az utolsó szó a „gyerünk!”, „rajta!” olaszul, a ferraris vonalat pedig tovább erősítette, hogy a szöveg végén egy piros formaautó és egy szívecske emojija is megjelent, a hastagként pedig a newjob, azaz új munka kifejezést is odabiggyesztette Hamilton.

Az angol a következő két-három hétben Maranellóban dolgozik majd a csapattal, sőt, a hónap vége felé, azaz még a 2025-ös hivatalos autóbemutató és téli tesztelés előtt Ferrariba is ül majd, minden bizonnyal egy 2023-as modellt vezet majd a csapat fioranói házi pályáján, esetleg egy másik olasz helyszínen, Mugellóban vagy Imolában.