Február első napján jelentették be, hogy Lewis Hamilton elhagyja a Mercedest, hogy 2025-től a Ferrari versenyzője legyen, ez egyben azt is jelentette, hogy a 2021 óta a maranellói csapatnál vezető Carlos Sainz utolsó vörös szezonjának futott neki.

A 30 éves spanyol az előre ismert elválás ellenére idén is mindent beleadott a Ferrarinál, két futamot is nyert a csapatnak, az ő teljesítménye is kellett hozzá, hogy az olasz alakulat hajszállal maradjon csak le a konstruktőri bajnoki címről.

Sainz jövőre a Williamsnél folytatja – sőt, annak ellenére, hogy szerződése december 31-éig él, a Ferrari már megengedte neki, hogy az új csapatánál teszteljen –, ezt természetesen izgalommal várja, de az elválás sem hagy rossz szájízt, az olaszok több szép gesztust is tettek feléje, még első győztes F1-es autóját is megkapta.

Most, az összesen 6 pole-t, 4 győzelmet, 23 egyéb dobogóst hozó négy közös év után a spanyol is szép szavakkal búcsúzott:

„A Ferrari múltja, öröksége – ezek olyasmik, amikkel akkor foglalkozom majd jobban, amikor visszavonultam. Idősebben, a kanapén ülve mondom majd, hogy azért na, menő volt ez, én is a Ferrari versenyzőinek egyik voltak, része lehettem ennek. Most egyelőre a sikerekre, az utazásra, a napi dolgokra koncentrálok, másra nincs idő” – magyarázta a spanyol.

“That was cool, I was one of those.”

