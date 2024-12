Valtteri Bottas 2021 végén hagyta el a Mercedest, hogy a csapat helyet csináljon saját neveltjének, George Russellnek. A finn pilóta az elmúlt három szezont a Saubernél töltötte – túlnyomórészt eredmények nélkül –, és miután a projektet 2026-tól teljesen saját nevére vevő Audinál nem számoltak vele a jövőt illetően, a 2024-es idény végén el is búcsúztatták.

Bottas most a Mercedeshez tér vissza, a 35 éves versenyző az alakulat tartalékosa lesz, ő ugorhat be, ha bármilyen okból helyettesíteni kell Russellt vagy a jövőre bemutatkozó 18 éves újoncot, az olasz Kimi Antonellit.

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 19, 2024