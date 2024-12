A 2020 végén a Racing Pointtól kényszerűen távozó Sergio Perez 2021-re a Red Bullnál kapott lehetőséget, Max Verstappen csapattársa lett. A rutinos mexikói az első két évében tisztességesen szerepelt, de 2023-ban már volt egy komoly mélyrepülése, és bár végül egyéniben hozta a 2. helyet, 2024 már teljes katasztrófa volt, annak ellenére, hogy nyár elején 2025-26-ra szóló szerződéshosszabbítást is kapott, onnantól gyakorlatilag nem hozott értékelhető eredményeket.

A szezon végére egyértelműnek tűnt, hogy elküldik a 34 éves pilótát, ám a jogi-pénzügyi háttér rendezése sokáig húzódott, a hivatalos bejelentés szerda este érkezett meg: Perez négy szezon után – a hivatalos álláspont szerint közös megegyezéssel – távozik a Red Bull Racingtől.

Gracias por todo Checo 💙

After four successful seasons together, Sergio Pérez and Oracle Red Bull Racing have reached an agreement to part ways for 2025. pic.twitter.com/NAZFN87aKi

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2024