A haasos Nico Hülkenberg hátrasorolásának köszönheti Max Verstappen, hogy a negyedik helyről kezdheti a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjat, a Red Bull ugyanis a vert mezőnyben zárt az év utolsó időmérő edzésén.

Kis híján el is dobta az autóját az utolsó kanyarból kigyorsítva a négyszeres világbajnok, amikor befejezte az első Q3-as körét, és mivel a másodikban nem tudott javítani, az csak az ötödik rajtkockára lett volna elég.

„Igen, nagyon látványos volt, de nem voltam vele igazán gyors” – mondta a mentéséről Verstappen az időmérő után. „Változtattunk néhány dolgot az első szárnyan, de nem igazán működtek. Mindent megteszek azért, hogy a legjobb formámat nyújtsam a versenyen, de már a szünetet is várom. Elég nehéz volt ez az év.”

A holland nem titkolta azt sem, hogy már szabadulna az idei autójától, az RB20-tól. „Tolják be utána az autót a múzeumba, és többé ne nyúljanak hozzá” – mondta, és elismerte, hogy ez éles különbség az előző évi autójához képest.

Verstappen a szombati nap végén a jövőbeli terveivel kapcsolatban is tiszta vizet öntött a pohárba. Míg néhány hete édesapja, Jos Verstappen arról beszélt, hogy akár ki is hagyhat egy évet a Forma-1-ben, a Red Bull versenyzője most tagadta, hogy ezt tervezné.

„Nem, soha nem gondoltam arra, hogy kihagyjak egy évet” – mondta a GPblog.com-nak. Hangsúlyozta, ezen az sem fog változtatni, hogy apai örömök elé néz, ugyanis, mint arról a hétvége elején a Vezess is beszámolt, tavasszal fog megszületni az első saját gyermeke.

„Egy kicsit már megváltoztam [ebből a szempontból], ez számomra nem újdonság. Persze, ez most az én vérem lesz, de szerintem rendben leszünk” – folytatta Verstappen. „Tudom, hogy jó kezekben lesz a baba, amikor távol leszek. Így, amikor kell, a versenyzésre tudok majd koncentrálni, utána pedig visszatérek a családomhoz. Ez így megy.”

„Folytatni fogom a hobbimat is, de természetesen néha kicsit kevesebb időm lesz bizonyos dolgokra” – utalt a szimulátorversenyzésre.