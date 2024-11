Max Verstappen a hétvégi Las Vegas-i Nagydíjon zsinórban negyedik világbajnoki címét szerezte meg, ezzel beérte Red Bull-os elődjét, Sebastian Vettelt, valamint Alain Prostot, és már csak Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher és Lewis Hamilton áll előtte az örökranglistán.

Az évek óta sikerszéria ellenére Verstappen többször is meglebegtette, hogy viszonylag korán távozik az F1-ből, ugyanis sok minden nem tetszik neki a csúcskategóriában – az olasz La Gazzetta dello Sport az újabb bajnoki cím kapcsán meg is kérdezte a pilóta jövőjéről édesapját, Jos Verstappent.

„2028-ig szerződésünk van a Red Bull-lal, aztán meglátjuk. Kiderül, érdekli-e még Maxot a Forma-1” – kezdte.

„Eddig egész életében megmondták neki, mit csináljon – én is, most a csapatnál is. Eljön majd az idő, amikor ő akarja a döntéseket hozni. Az F1-en kívül is van élet, és ezzel Max is tisztában van. Hallgat az érzéseire, tudja, mit akar, de nehéz lenne megjósolni, mi is lesz.”

„Lehet, hogy valamikor kiszáll egy évre, aztán úgy érzi, inkább visszatér. Az biztos, hogy őt nem a rekordok motiválják. Nem kell neki hét vagy nyolc világbajnoki cím, már azzal is nagyon elégedett, amit eddig elért” – magyarázta az idősebb Verstappen.