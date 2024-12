Vasárnap terjedt el a paddockban, hogy a Katari Nagydíj lehet Esteban Ocon utolsó alpine-os futama, a 2024-es idényt záró Abu-dzabi Nagydíjon már a csapat 2025-re versenyzőként igazolt újonca, Jack Doohan vezethet majd.

A hírt hétfőn meg is erősítette a francia alakulat, a rövid közleményben annyit tudattak, hogy Ocon így az abu-dzabi gumiteszten már jövő évi csapatával, a Haasszal vehet részt – érdekes, szokatlan módon a pilótától nem volt semmilyen idézet, megszólalás.

Azt már nyár óta tudni, hogy a csapat eddigi egyetlen győzelmét szerző francia távozik, ahogy az is ismert volt, hogy a Haashoz megy, de a bejelentés így is váratlan volt, kedd késő délután azonban Ocon is elmondta a magáét. Az enstone-i alakulatnál öt szezont lehúzó versenyző elsősorban a dolgozóknak üzent, hangsúlyozta, hogy ő sem így képzelte az elválást.

„Először is szeretnék köszönetet mondani a pályán, Enstone-ban és Viry-Chatillonban bármilyen beosztásban dolgozó szerelőknek és mérnököknek, akik az elmúlt öt év során segítettek a versenyzésben! Nagyon sok dolgot éltünk meg együtt, büszke vagyok rá, hogy sokakat a barátomnak tekinthetek közülük. Szép emlékekkel távozom az Alpine/Renault-tól, büszkén gondolok arra, hogy én hozta a csapat visszatérése óta elért legjobb eredményeit, hogy Bahreinben, Magyarországon és Brazíliában a dobogó legfelső két fokán állhattam” – írta az X-en.

„Az idei nehéz év volt a csapat számára, főleg a második fele – több okból is. De semmit sem bánok, mert tudom, hogy minden alkalommal 100%-ot adtam bele, ahogy mindig. Az Enstone-ban és Viryben dolgozó több száz embertől bocsánatot kérek, amiért személyesen már nem tudok megfelelően elbúcsúzni!” – folytatta.

„Ahogy tudjátok, a terv az volt, hogy a most következő hétvégén még egyszer, utoljára együtt versenyzünk majd, és elköszönhetek mindenkitől – mindkét dolgot nagyon vártam. Nem így akartam, hogy vége legyen. Ezzel együtt az F1 világa kicsi, biztosan sokakkal találkozunk még.”

„Egyúttal szeretném a legjobbakat kívánni barátomnak, Jacknek [Doohan] a karrierje új fejezetéhez. Merci, köszönöm!”

Ocon az üzenet mellett a közösségi médiában az Abu-Dzabira szánt „búcsúsisakját” is megmutatta, melyet értelemszerűen már nem fog viselni, ennek fotói láthatók a képeken.