Sergio Pereznek még nyár elején adott újabb, 2025-re és opciósan 2026-ra szóló szerződést a Red Bull, ám a mexikói pilóta hosszú ideje katasztrofálisan teljesít, gyakorlatilag nem hoz pontokat a csapatnak, mely így a konstruktőri bajnokságot is csak a 3. helyen zárja majd.

Régóta téma a 34 éves versenyzővel való szerződésbontás, ám úgy tűnik, még mindig nem szánták rá magukat erre, az újabb, nevetségesen gyenge katari hétvége – ahol a sprinten a bokszutcából rajtolva megelőzte őt a Williams-újonc Franco Colapinto, majd a nagydíjon a veterán az 5. helyről a biztonsági autó mögött saját erőből pördült meg és esett ki – ellenére is azt mondta a csapatfőnök, Christian Horner, hogy Perezre bízzák a jövőt illető döntést.

„Még vizsgáljuk a pontos okot, de úgy fest, hogy megpördült, elengedte a kuplungot, ami emiatt leégett. Ilyesmi” – mondta a kiesésről a főnök, majd áttért a nagyobb kérdésre.

„Nézzék, Checo nagyon sokat adott a csapatnak az elmúlt négy évben. Hozzájárult Max 2021-es bajnoki címéhez, a 2022-es és ’23-as konstruktőri címekhez. Igen, az idei év azért elég húzós volt. De nyert nekünk öt futamot, egészen kiemelkedő versenyei is voltak, például Szingapúrban, Azerbajdzsánban és Szaúd-Arábiában. Szóval a csapatnál mindenki nagyra tartja őt, de az is világos, hogy neki és nekünk is nagyon fájdalmas a mostani helyzet.”

„Checónak nagyon nehéz éve volt, a ponttáblázat nem hazudik. De arra koncentrálunk, hogy egészen az abu-dzabi kockás zászlóig támogassuk őt. Az sem segít neki, hogy folyamatos az őt illető spekuláció. Elég idős és bölcs ahhoz, hogy lássa, mi a helyzet. Én hagyom, hogy maga vonja le a következtetéseket. Senki nem kényszeríti majd se erre, se arra. Én hagyni fogom… Persze neki sem öröm a mostani helyzet.”

A kérdésre, hogy ki lehet Perez utódja, ha az év végén távozik a csapattól, Horner csak annyit mondott, hogy „majd Abu-Dzabi után meglátjuk, mi a helyzet”.

Ami a csapatfőnök által is felhozott eredménytáblát illeti, Pereznek sikerült rég látott mélységbe jutnia: 30 éve, 1994 óta nem volt példa arra, hogy az aktuális világbajnok – idén Max Verstappen – csapattársa a top 7-en kívül zárja az évet. ’94-ben egyébként épp a Red Bull négyszeres bajnokának apja, Jos Verstappen ért el hasonlót: míg Michael Schumacher első bajnoki címét ünnepelhette a Benettonnál, a holland csak a 10. lett, mentő körülmény viszont, hogy ő akkor a 16-ból csak 10 nagydíjon indult, míg Perez az eddigi 23-ból mind a 23-on részt vett…