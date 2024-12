Részben Sergio Perezről is szólt a Forma-1-es Katari Nagydíj sprintje, azonban nem a jó értelemben. A Red Bull mexikóija a bokszutcából indulhatott a mezőny után, és az ilyenkor megszokottak szerint felállt a lámpákhoz, hogy aztán elindulhasson, ha megkapja a zöld jelet. A szintén a bokszból induló Franco Colapinto azonban előbb az 1-es kanyarba ért a Williamsszel, ugyanis Perez hezitált, hogy elinduljon-e vagy sem, Colapintóval szemben.

Perez.... just sleeping through the start????? Like? The way Colapinto just said bye 😭😭 pic.twitter.com/32FbEQkg5o