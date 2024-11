A mclarenes Oscar Piastri nyerte a 2024-es Forma-1-es Katari Nagydíj sprintjét a csapattárs Lando Norris és a mercedeses George Russell előtt. A sprintet végig Norris vezette, de a célvonal előtt visszalassított, hogy átadja a sikert csapattársának.

A 19 körös sprintre 18-an álltak a rajtrácsra, Sergio Perez (Red Bull) és Franco Colapinto (Williams) ugyanis csak a bokszból rajtoltak. A megmérettetésre mindenki a közepes gumikat választotta Csou Kuan-jü (Kick Sauber) kivételével, aki a lágyakkal próbálta teljesíteni távot.

A rajt után kakaskodásban Lando Norris megőrizte a vezetést a McLarennel, mögé pedig feljött csapattársa, Oscar Piastri George Russell Mercedesének megelőzésével. Carlos Sainz követte őket a Ferrarival, aki az a Lewis Hamilton követett a Mercedesszel, aki elment Charles Leclerc Ferrarija és a Red Bull hollandja, Max Verstappen mellett. A holland első köre gyatra volt, a legjobb nyolcból is kicsúszott Nico Hülkenberg (Haas) és Pierre Gasly (Alpine) javára.

Russell gyorsabbnak tűnt, mint Piastri, ezt látványos előzési kísérlettel próbálta is demonstrálni a negyedik körben. Helycsere azonban nem történt, az ausztrál keményen védekezve tartotta csapatának az 1-2-t. Később Norris is segített Piastrinak, a 6. körtől például DRS-távolságon belülre engedte az ausztrált a brit, könnyítve védekezését.

Amíg az élen egy lassan öt főssé bővülő DRS-vonat alakult, Verstappen visszatért a pontszerzők közé Gasly megelőzésével a 8. körben. A következő jelentős helycsere a 13. körben történt: a DRS-vonatról leszakadó Hamiltont kanyarokon át tartó meccsben elkapta Leclerc. A két autó összeért, de nem sérültek a látványos csatában.

Egy körrel később Russell újra nekiveselkedett Piastri megelőzésének, aki újra kőkemény blokkal állta útját a Mercedes britjének. Csatájuknak Sainz örült, mert így közel maradt az élmenőkhöz.

Norris a finishez közeledve érdeklődött, kell-e még segítenie Piastrit, ugyanis abroncsai elkezdtek elkopni. A válasz az volt, hogy kell, és maradt is segíteni. Olyannyira, hogy a végén konkrétan maga elé is engedte a futamot végigküzdő csapattársát, aki így bő egy tizedmásodperces előnnyel húzta be a sprintsikert. Russell maradt a harmadik, szóval okosan megoldották a műveletet a McLarennél. A rádiózásból egyébként kiderült, hogy Norris ellenszegült a csapatutasításnak: azt kérték tőle, ne variáljon a sorrenden.

A Ferrarik a 4-5. helyen végeztek Sainz, Leclerc sorrendben, megelőzve Hamiltont, Hülkenberget és Verstappent.

Ez a sprint (sem) Perez futama volt: a mexikói már a bokszból is úgy rajtolt el, hogy a zöld lámpánál bealudt, és Colapinto elment mellette, de mindezt megfejelték egy orrkúpcserével a leintés előtti körökben.

A pontversenyek állása a sprintet követően:

Verstappen – 404 p – világbajnok Norris – 347 p Leclerc – 323 p Piastri – 276 p Sainz – 264 p Russell – 223 p

McLaren – 623 p Ferrari – 593 p Red Bull – 556 p Mercedes – 434 p Aston Martin – 86 p Haas – 52 p

A 2024-es Forma-1-es Katari Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombat 19 órától, a nagydíj vasárnap magyar idő szerint 17 órakor kezdődik.