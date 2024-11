Öt hónap után szerzett ismét pole-pozíciót Max Verstappen, aki a Forma-1-es Katari Nagydíj kvalifikációjának végén mindössze 55 ezredmásodperccel ugrott az élre. A Red Bull négyszeres világbajnoka ezzel idei nyolcadik és pályafutása 41. rajtelsőségét zsebelte be. Mögötte George Russell (Mercedes) lett a második, míg a harmadik helyen Lando Norris (McLaren) végzett.

Az időmérő edzés végeztével a korábbi F1-es versenyző, Jolyon Palmer készítette az interjúkat az első három helyezettel.

Nyilatkozatában Verstappen elismerte, a legkevésbé sem számított ekkora javulásra – hogy mekkora ugrásról van szó, jól mutatja, hogy a holland az alig néhány órával korábban rendezett sprintfutamon csak a nyolcadik helyen futott be.

„Őrület! Egyáltalán nem számítottam rá” – kezdte gondolatait a 27 éves pilóta. „Nagyon jó munkát végzett a csapat. Egy olyan autót adtak nekem, ami egy kicsit jobban összeállt, egy kicsit jobban mozog, és keményebben nyomhatod vele. Sokkal jobban éreztem magamat így az időmérő edzésen. Némileg változtattunk az autón, de nem gondoltam volna, hogy ez ekkora lendületet ad a teljesítményünknek, ami viszont biztató.”

„Csak remélni tudom, hogy ez kitart a holnapi versenyre. Mindenesetre egy körön sokkal stabilabbnak éreztem, és pont ez az, amire szükségünk van. Nagyon örülök, hogy a pole-ban lehet. Már ideje volt” – jegyezte meg. „Fizikálisan és a gumik szempontjából is kemény, de biztosan jó verseny lesz.”

„A bal első gumik elég gyorsan elfogynak, úgyhogy holnap az lesz a lényeg, hogy ezt kezelni tudjuk, de remélem, ezzel a beállítással ez is jobb lesz” – tekintett előre. „Nagyon szoros mögöttünk a helyzet. Láthattuk, hogy a sprinten a Mercedes, a McLaren és a Ferrari is gyors volt, és mi is benne vagyunk a sűrűjében.”

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem volt teljesen zökkenőmentes Verstappen időmérője. Russellnek volt mögötte egy meredek pillanata a Q3-ban, és bár úgy tűnt, vizsgálat indulhat az eset miatt, mivel a Mercedes versenyzője gyors körön, a holland rajtelsősége aligha kerül veszélybe.

„Végül áthajtottam a sóderágyon, és úgy éreztem, mintha a kerékvetőn kapott volna a padlólemez is. Remélem, hogy nem sérült meg” – mondta a brit. „Talán emiatt nem tudtunk javulni, nem tudom, de eléggé hajmeresztő volt az a két kanyar, mielőtt elkezdtük a kört.”

A második hellyel viszont elégedett: „Nagyszerű sorozatunk van, tekintve, hogy az elmúlt négy időmérő mindegyikét az első sorban zártuk. Erről, azt hiszem, néhány versennyel ezelőtt nem is álmodhattunk. Bár most nem vagyok jó passzban, nagyon jól éreztem magamat. Az első köröm a pályafutásom egyik legjobbja volt, de utána valamilyen oknál fogva az utolsóban nem találtam időt, plusz ott volt Max is.”

„De nézzük a pozitívumokat. Az előző két hétvégén nagyon jól ment az autó, úgyhogy élvezzük ki, amíg lehet” – folytatta Russell. „Izgatott vagyok, és bízom benne, hogy csapatutasítások helyett jó versenyünk lesz.”

Az első hármasból egyértelműen Norris tűnt a leginkább csalódottnak, ugyanis azok után, hogy a McLaren kettős győzelmet aratott a sprinten, ezúttal nem volt beleszólása a pole-ért zajló csatába.

„Ez nem az a pozíció, amiben a tegnapi és a mai nap után reménykedtünk, de az biztos, hogy kihoztuk ebből a maximumot. Elégedett vagyok a körömmel, ahogy azzal is, hogy mindent kihoztam belőle, viszont az eredménnyel nem” – summázta.

„Mindenki láthatta, mennyire szoros volt az állás. Innen már nem sok minden ad nekünk reményt, de nyomjuk tovább, ugyanis vannak még mögöttünk gyors autók” – tette hozzá, majd a vasárnapi futamra is kitekintett: „Alig várjuk, mert a versenytempónk jó volt. Bár még most is jók az esélyeink, keményebb futam vár ránk holnap. Nem hiszem, hogy annyira gyorsak leszünk, mert a Mercedes és a Red Bull is megmutatta, mennyit fejlődtek, így bárkinek lehet sansza.”