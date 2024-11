A hűvös, esti körülmények gyakorlatilag arra kényszerítették a mezőnyt a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon, hogy két látogatást tegyenek csapatuknál a bokszutcában. Az abroncsok egyik pillanatról a másikra tudtak drasztikusan romlani, több esetben is másodpercekkel lassabbá váltak azok a versenyzők, akik nem cseréltek le időben a Pirelli termékeit.

A ferraris Carlos Sainz is eljutott erre a pontra valamivel féltáv után, de hiába kérte csapatát, nemigen akartak gyorsan reagálni a gumicserés rádiózásra. Mindez egy félreértést is szült: Sainz már elindult a bokszutca felé, amikor jelezték neki, hogy nem állnak készen a fogadására. A spanyol átvágva a fehér vonalakat visszatért a célegyenesbe, és csak a következő körben hajtott ténylegesen a bokszba.

Sainz! You can't do that, buddy.

You can't rejoin the track after passing on the inside of the pit commit line.#F1 | #LasVegasGP pic.twitter.com/2no2Q6qP6O