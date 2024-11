Norris a szezon első harmadát követően még óriási hátrányban volt a Red Bull holland versenyzője mögött, de a McLaren feljavulásával fokozatosan csökkentette a különbséget. A semleges szurkolók számára felcsillant a remény, hogy lehet esélye befogni Verstappent, de a brazil futamon lényegében eldőlt a trófea sorsa.

Interlagosban a 17. helyről rajtolva Verstappen imponáló sikert aratott, míg az élről startolt Norris csupán a hatodik helyen ért célba. A McLaren brit pilótája a hétvégi, Las Vegas-i Nagydíj helyszínén arról beszélt, ezzel szerinte is eldőlt a vb-címért zajló versenyfutás.

„Az egyértelműen meghatározó nap volt a vb-cím szempontjából. Az ajtó számomra szinte teljesen bezárult” – mondta Vegasban a brit pilóta, aki 62 ponttal van lemaradva az éllovas mögött. „Egy hétig nagyon magam alatt voltam a brazil verseny után, akkor tudatosult bennem, hogy kicsúsztak a kezeim közül a dolgok, és a világbajnoki cím már nincs elérhető távolságban.”

Norris a sajtó képviselőinek elismerte, hogy nagyon nehezen élte meg a történteket, viszont most már úgy gondolja, hogy még nem állt készen erre a feladatra. A következő szezonban viszont képes lehet letaszítani a trónról Verstappent.

„Amikor a remény és a hit ilyen erős, akkor nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy nem fog sikerülni. Demoralizáló volt, de az ember megtanulja elfogadni azt, hogy ilyen az élet” – jegyezte meg a 25 éves pilóta, aki már csak arra fog koncentrálni, hogy élvezni tudja a szezon utolsó három versenyét. „Valószínűleg még nem álltam készen arra, hogy megküzdjek a Red Bull-lal és Maxszal.”

A McLaren klasszisa összességében úgy érzi, mindent megtett, amit tudott, de mindez nem volt elég a sikerhez, aminek egyik oka az, hogy Verstappen kiemelkedő versenyző.

„A legjobbamat adtam, de ez nem volt elég. Ezt elismerem és mindig is elismertem, viszont úgy gondolom, hogy Max minden idők egyik legjobb Forma-1-es pilótája. Nem hiszem, hogy valaha is lesz nála sokkal jobb versenyző. Ellene most még talán nem voltam kész a győzelemre, de a nyári szünet óta egyre közelebb kerültem hozzá, és jövőre elég közel leszek ahhoz, hogy sikerrel harcolhassak a világbajnoki címért” – fogalmazott Norris.

A McLaren már csak a konstruktőri cím megszerzésére koncentrál, a csapat másik versenyzőjének, Oscar Piastrinak sem kell már támogatnia Norrist.