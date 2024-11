Lando Norrisnak kedvezett a káosz a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj helyi idő szerint vasárnap reggelre halasztott időmérő edzésén. A McLaren pilótája az öt piros zászlóval megszakított helyosztón idei hetedik és pályafutása nyolcadik pole-pozícióját szerezte. Mögötte a mercedeses George Russell lett a második, míg a harmadik rajtkockába a VCARB versenyzője, Cunoda Juki kvalifikált.

A kvalifikáció után a korábbi IndyCar-versenyző James Hinchcliffe készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Sok minden történt ma, de nagyon örülök. Az időmérő edzés elején sokat küzdöttem, egyáltalán nem éreztem magamat kényelmesen. Ehhez képest a pole-pozíció…” – nyilatkozta az időmérő után Norris. „Sok dolgom volt az időmérő alatt. Sok mindenben kellett fejlődnöm, egy kicsit meg is lepődtem a pole-on, de a végén már jól éreztem magam, volt néhány szép köröm is.”

„Időnként keményebb volt, mint amilyennek a tévében tűnhetett” – tette hozzá a körülményekre utalva. „Mindig próbálsz legalább egy kicsit javulni, láthattuk, hányan hagyták el a pályát, törték össze magukat, vagy csapódtak a falba. Könnyű volt a falba kerülni, vagy bármi olyat csinálni, amivel a futamot teszed kockára. Nem volt könnyű így, különösen ott, ahol a Q1-ben voltam.”

„Nagyon örülök” – mondta a második helyéről Russell, aki a rendhagyó menetrendről is ejtett néhány szót. „Imádtam. A gokartos időkre emlékeztetett, amikor felkeltem, és versenyoverálban reggeliztem, majd kimentem versenyezni. Nagyszerű volt, de meglátjuk, mire leszünk képesek a versenyen.”

Az időmérő egyik legnagyobb meglepetését egyértelműen Cunoda szolgáltatta, aki a harmadik hellyel 2021 óta tartó pályafutása eddigi legjobb egykörös teljesítményét biztosította be.

„Roppant trükkös volt, de élveztem. Úgy gondolom, azonnal megvolt a tempónk. Voltak hibáink is, de némi szerencsénk is. A csapat nagyon jó munkát végzett” – fogalmazott a japán. „Volt egy meredek pillanatom, de szerencsére távol voltam a falaktól. Az autó jó volt, és esőben a tempónk is megvolt.”