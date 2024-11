A McLaren kettős sikerével zárult a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintversenye, ám Lando Norris és Oscar Piastri nem abban a sorrendben értek célba, mint amiben nekivágtak a 24 körös távnak. Ez annak köszönhető, hogy tartotta a szavát a szombati viadalt a pole-ból rajtolva szinte végig vezető Piastri, aki két körrel a vége előtt át is engedte az első helyet a bajnoki címre matematikailag esélyesebb csapattársának.

Norris ennek révén megnyerte a sprintet, amivel újabb két ponttal csökkentette a hátrányát Max Verstappennel szemben, miközben a Red Bull háromszoros és címvédő világbajnoka a harmadik helyen látta meg a kockás zászlót. A leintés után Naomi Schiff, a Sky Sports F1 versenyzői múlttal is rendelkező riportere interjúvolta meg az első három helyezettet.

„Nem vagyok büszke rá, de csapatként jó munkát végeztünk, köszönöm Oscarnak” – mondta a helycseréről Norris, aki még mindig 45 pontos lemaradásban üldözi Verstappent. „Nagyszerűen dolgoztunk össze csapatként, és azt az eredményt értük el, amit akartunk.”

„Oscar érdemelte volna a győzelmet, de azt tettük, amit tennünk kellett. Ezt neki és a csapatnak is köszönöm. Remek tempót autóztunk, ennek tudatában az időmérőt és a futamot is várom.”

Arról, hogy a csapat segítsége nélkül is meg tudta volna-e előzni Piastrit, így vélekedett: „Nehéz megmondani, mert jojóeffektus volt a futam, azaz amint kicsit közelebb értem, máris leszakadtam, aztán újra közelebb értem. Ebben szerepe volt a piszkos levegőnek, ami miatt sok köridőt lehet veszíteni. Amikor gyorsabbnak éreztem magamat, akkor sem tudtam előzni, de jó volt.”

„Szerintem egyértelműen gyorsabbak voltunk a mögöttünk lévő srácoknál, pedig általában nehéz belőni, mennyire kell spórolnunk vagy nyomnunk a sprintfutamon. Jól oldottuk meg” – zárta a mondandóját.

„Eléggé trükkös volt, mert a pálya nagyon hepehupás, míg az ideális ív meglehetősen keskeny volt. Amint az egyik kerékkel letérsz róla, máris bajban vagy” – fogalmazott az elajándékozott győzelme után Piastri. „A csapat szempontjából ez egy jó nap volt, mert sok pontot szereztünk, és sokat tanultunk belőle a holnapi versenyt illetően.”

„A Ferrari az elején, Max pedig a végén tűnt gyorsnak” – tért ki az ellenfelekre. „Néhány dologban még van mit javulnunk, de összességében jó formában vagyunk.”

Annak ellenére, hogy harmadik lett (bár még vizsgálják a virtuális biztonsági autós újraindítás miatt), elégedetten szállt ki az autóból Verstappen.

„Trükkös verseny volt, de jó volt a tempónk, és szinte végig DRS-távolságon belül tudtunk maradni, amivel elégedett vagyok. Kicsit sokáig tartott, mire meg tudtam előzni Charles-t [Leclerc], de amikor mindenki a DRS-vonatban autózik, nehéz támadni, és ilyenkor a hibákra kell várni, amik jöttek is, és az előnyömre tudtam fordítani” – nyilatkozta a holland.

„Biztató volt, hogy ilyen a versenytempónk. Igaz, holnap még eshet, és vannak más ismeretlen tényezők is, de a mai nap jó volt.”

„Remélem” – vágta rá, amikor arról kérdezték, hogy versenyképes lesz-e a Red Bull a hétvége folytatásában is. „Továbbra is arra számítok, hogy a McLaren nagyon gyors lesz egy körön, de reméljük, hogy az öthelyes rajtbüntetéssel együtt is összejön a kármentés.”