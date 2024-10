A Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj kicsit Fernando Alonsóról is szól, aki 400. F1-es versenyére készül. Ennek kapcsán fel is emlegették a mi lett volna, ha kérdéseket. Szóba került, hogy a spanyolnak többször is lett volna lehetősége a Red Bullhoz igazolnia például, és ott együtt dolgoznia Adrian Newey-val. Erre némi fáziskéséssel sor is kerül az Aston Martinnál, de ha korábban más döntéseket hoz, akkor lehet, hogy most nem két világbajnoki címe lenne a versenyzőnek.

Alonso egy ilyen megkeresést fel is idézett. „2008 az egyike volt annak a jól ismert néhány pillanatnak, amikor a Red Bullhoz csatlakozhattam volna. 2007 végén a mclarenes szezonom követően több lehetőség állt előttem. Találkoztam Adriannel és Christiannal [Horner – a szerk.] a heathrow-i reptéren egy megbeszélésre.”

„Ezt követően 2008-ban voltam a legközelebb” – mondta el a 32-szeres futamgyőztes. „Tisztán emlékszem. Spa-ban voltunk, a reptér parkolójában, a domb tetején. A hátsó ülésen ültünk ketten az este, a lehetőségekről beszélgetve. De közel voltam ahhoz, hogy a Ferrarihoz csatlakozzak. Ha nem 2009-ben, akkor 2010-ben biztosan.” Végül ez a forgatókönyv valósult meg.

Egy esetet még a Red Bull csapatfőnöke is felhozott most Mexikóban, ráadásul ő nem ment ilyen sokat vissza az időben. Mint Horner elmondta, Alonsóval az idei Red Bull-ülésről is beszélgettek. „Akkoriban Sergio [Perez – a szerk.] szerződése még nem volt meghosszabbítva. Fernando egy tapasztalt ember, mindig szeretné tudni, mik a lehetőségei. Folyamatosan figyelik a piacot a menedzserével, Flavióval [Briatore – a szerk.], és ez mutatja, mennyire versenyképes még 43 évesen. Remek formában van, és bizonyítja, hogy a kor csak egy szám” – magasztalta Horner a pilótát.