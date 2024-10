George Russell balesete vetett véget a Forma-1-es Amerikai Nagydíj időmérő edzésének, így a vasárnapi rajtsorrendet az első Q3-as körök döntötték el.

Jó kezdésének köszönhetően Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását, igaz, csak 31 ezredmásodperccel előzte meg a vb-pontversenyt 53 egységgel vezető Max Verstappent, így a két bajnokaspiráns egymás mellett foglalhat helyet az első sorban. A McLaren és a Red Bull pilótája mögül, a harmadik rajtkockából a ferraris Carlos Sainz indulhat.

A kvalifikáció végén a korábbi IndyCar-versenyző, James Hinchcliffe készítette az interjúkat a három leggyorsabb pilótával.

„Csodálatos kör volt, ennél sokkal gyorsabbat aligha tudtam volna összerakni” – nyilatkozta Norris, aki Austinban pályafutása hetedik pole-ját szerezte. „Amikor megfutottam, már tudtam, hogy ezt nehéz lesz legyőzni. Mindent kockára tettem, és ez az, amit tennünk kellett.”

„Jóformán egész hétvégén hátul voltunk. Nem volt olyan a tempónk, mint a Ferrarié vagy a Red Bullé. Muszáj volt csinálnom valamit, és most megtettem. Remek kör volt, egyben nagyszerű hangolódás a holnapi versenyre” – tekintette előre a folytatásra a McLaren britje. „Sokat változtattunk az autón [a sprint után], eszközöltük a szükséges módosításokat.”

„Talán nem a miénk volt ma a leggyorsabb autó, hiszen Carlos is mondta, hogy gyorsabb körre is képes lett volna, ahogy Max is. Mindenesetre az első feladat kipipálva, de holnap nehéz futam lesz.”

„Sok időt veszítettem az első körömben a 19-es kanyarban. Kár érte” – nyugtázta a korábbi sprintet uraló Verstappen. „Tudtam, hogy lesz még egy kör, de sajnos nem volt lehetőségem befejezni azt. Egyébként jó kör lett volna, de megesik…”

„Még így is ott vagyunk az első sorban, szóval adott a lehetőség arra, hogy elsők legyünk, ami nagyon jó.”

„Úgy tűnik, versenyképesek vagyunk. Kisebb változtatásokat hajtottunk végre az autón, remélhetőleg pozitív irányba” – jegyezte meg a háromszoros és címvédő világbajnok.

„Ez volt a cél” – mondta a harmadik helyéről Sainz. „Egyet előrébb akartunk lépni, így amíg tegnap ötödikek, ma harmadikak voltunk, vagyis a helyes irányba sikerült előrébb lépnünk.”

„Sajnálom az utolsó körömet, mert három tizedmásodperccel jobb lett volna, és már csak két kanyar volt hátra. Nehéz erre mit mondani” – utalt Russell esetére. „Sikerült fejlődnünk, ezért holnap muszáj harcolnunk, kezdve egy tiszta rajttal. Utána jó mókában lesz részünk a másik két sráccal elöl.”