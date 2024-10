A minap olvashattatok arról, miszerint fény derült arra, hogy egy csapat egészen különös módszerrel képes lehet változtatni a padlólemezének beállítását az időmérő és a verseny között. A trükkös rendszer miatt a Nemzetközi Automobil Szövetség lépett is a Forma-1-es Amerikai Nagydíj előtt, és szigorítottak a technikai szabályzaton.

Nem is maradt sokáig titok, melyik alakulatnál bukkant fel a szabályok szempontjából ellentmondásos eszköz. A Red Bull magától jelentkezett az austini hétvége médianapján, ám hamar hozzátették, hogy rendszerüket nem lehet csak úgy használni. Arról korábban is szó volt, hogy ehhez egy külső ember, pl. szerelő kell, tehát nem a pilóta állítgatja a padlólemez első részének magasságát menet közben. Most hozzátették, hogy az autó teljesen összeszerelt, menetkész állapotában nem is lehet használni a padlólemez-állítót.

A rendszerrel, mint korábban írtuk, a probléma az lehet, hogy lehetőséget teremt olyan beavatkozásra, ami tiltott a parc fermé időszak alatt. Azzal nem követett el szabálytalanságot a Red Bull, hogy ilyet épített az autójába: a megoldással például gyorsabban lehet a beállításokon változtatni szabadedzéseken, amikor ezzel nincs semmi probléma.

Természetesen a Red Bull nem szeretne az illegalitás gyanújában maradni. Arra mérget lehet venni, hogy mind az FIA, mind a riválisok figyelni fogják az energiaitalos versenygépek ezen pontját. Az amerikai hétvégén még ezzel az egyébként előnyt önmagában nem jelentő megoldással fognak versenyezni Max Verstappenék, ám a csapat közölte, a jövőben lehet, hogy változtatnak a területen.