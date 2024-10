A Forma-1 mindig is a határok feszegetéséről szólt, az idei évben is számos alkalommal szóba került, hogy egyes csapatok a szabályosság határán egyensúlyoznak pl. szárnyaikkal.

Bizonyos megoldásokat a Nemzetközi Automobil Szövetség elnéz, és átenged a rostáján, ám vannak, melyeket rövid úton elkaszálnak. Utóbbi sorsra jutott egy olyan trükk, melyről eddig szó sem esett a Forma-1-es paddockban, ám úgy tűnik, egy istálló veszélyes vizekre evezett.

Austinba érkezve az FIA ugyanis változtatott a technikai szabályokon. A módosítás a padlólemezek első felét érinti, melyek tálcaszerűen előrelógnak a pilóták lábai alatt. Ez az elem fontos szerepet tölt be az autón, hiszen a hasmagasságot is meghatározza például. Természetesen ezt az alkatrészt sem lehet módosítani az időmérő és a verseny között, pedig a csapatok örülnének, ha üres és teli tankos autóra is hangolhatnák a hasmagasság-beállításokat.

A Motorsport.com információi szerint azonban valamilyen úton-módon egy csapat megoldotta, hogy ennek az elemnek a pozíciója megváltozzon az időmérő és a verseny között. Mindezt ráadásul észrevétlenül: ahelyett, hogy szerszámokkal vagy más eszközökkel estek volna neki az érintett területnek, elég lehetett valamit megpiszkálni a pilótafülkében, amit egy szerelő gyakorlatilag észrevétlenül – és kvázi legálisan – megtehetett.

A meg nem nevezett csapat által esetlegesen alkalmazott trükk egyértelműen szembemegy az FIA, mint szabályalkotó törekvéseivel, ezért nem csoda, hogy azonnali hatállyal szabályba foglalták az ilyen jellegű módosítások tiltását. Akit rajta kapnak ilyesmin, az kizárásra számíthat. Az FIA egyébként nem rendelkezik arra vonatkozóan bizonyítékkal, hogy bárki is bevetett volna ilyen rendszert.