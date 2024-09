Az közismert, hogy a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjon a Ferrarinak sikerült sikert elérnie a hazai közönség előtt, miután Charles Leclerc egykiállásos stratégiával kiénekelte a sajtot a riválisok – ez esetben a McLaren-pilóták – szájából.

A tifosók nem is kaphattak volna ennél nagyobb ajándékot, Leclerc győzelmétől szinte felrobbant Monza, de később még jött a ráadás.

A Ferrarival olyan történt vasárnap, ami előtte még soha: egy napon belül két világbajnoki futamot nyertek meg, ugyanis a hosszútávú világbajnokság (WEC) ugyancsak elsőként intették le a maranellóiak egyik autóját.

Az F1 által is használt austini Circuit of the Americas pályán rendezett 6 órás „Lone Star Le Mans” versenyen a Ferrari AF Corse 83-as számú hypercarját (nyitóképünkön a sárga példány) intették le elsőként – az autót a verseny folyamán Robert Kubica, Je Jifei és Robert Svarcman vezette. A trió idén korábban már Japánban is győzött.

A Ferrari tavaly tért vissza a hosszútávú versenyzés csúcskategóriájába, 499P hypercarjuk pedig emlékezetes győzelmet is aratott a Le Mans-i 24 óráson, ahol idén ismételni tudott.

Ami az idei bajnokságot illeti, hat forduló után, kettővel a vége előtt a Hypercar kategóriában a Toyota vezeti a gyártói bajnokságot 147 ponttal, a Porsche 136 egységgel a második, de a Ferrari sincs messze a maga 128 pontjával.