A Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati napján hivatalossá vált végre, hogy Andrea Kimi Antonelli érkezik Lewis Hamilton helyére a Mercedeshez. A 18 éves ifjonc helye aligha volt kérdéses, ezt már a laikus közönség is leszűrhette az elmúlt időszakban, ám a döntés gyakorlatilag már akkor megszületett, amikor még Lewis Hamilton ferraris átigazolásáról sem tudott a világ.

„Öt perccel azt követően találtam ezt ki, miután Lewis Hamilton mondta nekem, hogy a Ferrarihoz megy” – mesélt a részletekről Toto Wolff csapatfőnök. „Természetesen más opciókról is volt szó, és nem vetettük el Max [Verstappen – a szerk.] ötletét sem azt követően, hogy láttuk, mi zajlik a Red Bullnál.”

„De mindig is ezt a két pilótát szerettem volna a felállásunkba” – tette hozzá az osztrák, hozzátéve, hogy készen állnak arra, ha Antonelli elkövet néhány hibát. Egy látványosat már el is követett az ifjonc, de a Mercedes alapvetően a monzai bukást is pozitívan értékelte.

Az olasz versenyző versenymérnöke jövőre Peter Bonnington lesz – róla már lehetett korábban is tudni, hogy sok évnyi közös munkát követően nem követi Hamiltont a Ferrarihoz.