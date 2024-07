Manapság egyre több dolgot láthatnak a rajongók egy Forma-1-es hétvégéből. A Magyar Nagydíjon például már csütörtökön is bemehettek a nézők a pályára, hogy megnézzék a biztonsági autó „szabadedzését”, valamint a bokszutcát, ahol a csapatok is nagyban készülődtek. A munka azonban nem csütörtökön indul. Az ideiglenes épületek felállítása már a hét elején elkezdődik, ahogy az orvosi stáb felkészülése is. Nemrég az ő munkájukba nyerhettünk bepillantást.

Mielőtt rátérnénk a képeken látottakra, fontos kiemelni, hogy az egész folyamat azzal indul még a hét elején, hogy felmérik, hol is a pályán az orvosi központ, valamint az megfelelően fel van-e szerelve. Ekkorra már az is megvan, hogy hova kerül a pályáról egy esetlegesen súlyosan sérült pilóta – emlékezhetünk, 2009-ben Felipe Massát a Honvédkórházba szállították, miután fejbe találta egy rugó.

Csak ezeket követi a látványos, de keveset látott rész, mely minden hétvége kötelező eleme. A csapat – mely többek között orvosokból, technikusokból és tűzoltókból is áll – összejön csütörtökön, és lepróbálnak mentési szituációkat. A Nemzetközi Automobil Szövetség orvosi delegáltjának eligazítása után minden versenykategóriában két-két mentési folyamatot kell abszolválni időre és pontosan. Mivel a magyar hétvégén négy kategória (F1, F2, F3, Porsche-szuperkupa) lép pályára, ezért összesen nyolc „bevetéssel” nyitnak az orvosok.

Az első egy gyors kimenekítési akció, ahol 90 másodperc alatt kell kimenteni a pilótát autójából. Mint a helyszínen megtudtuk, itt egy bábuval pótolják a hús-vér embert. A másik mentőakció ennél már eggyel komolyabb: itt egy súlyos balesetet szimulálnak gyakorlásképpen, melyhez minden hétvégén valamelyik csapatnak biztosítania kell egy autót vagy egy túlélőcellát. Utóbbit a Hungaroringen a Mercedes F1-es csapata adta kölcsön.

A csapatnak többek között fel kell mérnie, biztonságos-e egyáltalán az autó, csak ezután kezdenek a pilóta kiemelésbe. Először a kormányt távolítják el, majd a nyakcsigolyákat védő HANS lecsatolása után a sisakot emelik le a versenyzőről. Miután a gerincoszlopot egy speciális eljárással stabilizálják, a túlélőcellához négy ponton csatlakozó versenyzőülést kioldják a helyéről. Ezzel együtt emelik ki az embert, tehát nem csatolják ki a biztonsági övét.

A kiemelés után a mentés további része már távolabb, biztonságos helyen folytatódik, a sérülésnek megfelelően. Amennyiben nem vizsgázik elég jól az orvosi csapat, további oktatásokat kapnak a szakszerűbb, jobb mentések érdekében. Persze a legjobb az, ha egyáltalán nincs szükségük a munkájukra, és nem történik olyan baleset, ahol fennáll a sérülés veszélye.