Szerda délután a Vezess szerkesztőségéből jómagam is a Hungaroringre látogattam, és távozásom, délután 4 óra magasságában már látszottak az aquapark irányában tornyosuló, nem túl barátságos színű felhők. A vihart kollégámmal mi megúsztuk, de a pályán dolgozók nem: durva felhőszakadás, jégeső is viharos erejű szél sújtotta a helyszínt.

A képek talán nem igényelnek különösebb kommentárt: ahogy az látszik, a felújított részek nem bírták el a hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadékot, ennek egy része a bokszutcában folyt el. Helyenként a 20 cm-t is elérte a víz mélysége a helyszínen tartózkodó fotós, Kym Illman beszámolója szerint. A felvételeken látható az is, hogy a szél felborított egy óriáskivetítőt is a bokszutca bejáratánál.

A legrosszabb helyzetben azonban talán a McLaren van: miután Barcelonában kigyulladt a motorhome-juk, majd Silverstone-ra újraépítették azt, most a vihar okozott benne kárt azzal, hogy letépte a tetejét. Helyszíni beszámolók szerint ez ráadásul nem is először történik már meg velük hazánk versenypályáján, a szél már hétfőn is hasonló módon kibabrált velük.

Ha hinni lehet az előrejelzéseknek, a folytatás talán már nem lesz ennyire durva a Hungaroringen, de mint írtuk, jobb felkészülni, mert itt minden benne lehet a pakliban időjárási szempontból: