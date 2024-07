Megtört Lewis Hamilton nyeretlenségi sorozata a Forma-1-es Brit Nagydíjon, így a hétszeres világbajnok a hol esős, hol felszáradó, fordulatokban gazdag versenyen a 2021-es Szaúd-arábiai Nagydíj óta először állhatott fel a dobogó legfelső fokára, amivel pályafutása 104. futamgyőzelmét szerezte meg.

A Mercedes britje mögött a címvédő háromszoros vb-győztes Max Verstappent (Red Bull), valamint Lando Norrist (McLaren) intették le a második, illetve a harmadik helyen. Az 52 körös futam leintését követően Jenson Button, a 2009-es világbajnok készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Nem tudom abbahagyni a sírást. 2021 óta minden nap azért kelek fel, hogy küzdjek, csak a feladatra koncentráljak, és olyan keményen dolgozzak ezzel a csodálatos csapattal, amennyire csak tudok” – kezdte a gondolatait Hamilton, miközben a rajongói őt éltették a lelátókon. „Ez az utolsó Brit Nagydíjam ezzel a csapattal. Nagyon meg akartam nyerni nekik ezt a futamot, ugyanis nagyra értékelem őket.”

„Ebben most évek kemény munkája van benne. Örökké hálás leszek mindenkinek a Mercedesnél, ahogyan a partnereinknek és a hihetetlen szurkolóinknak is” – folytatta a 39 éves pilóta, majd kiszólt a nézőknek: „Láttalak titeket minden körben. Nincs annál nagyszerűbb érzés, mint az, hogy itt nyertem.”

„Egyszerűen nem volt meg ma a tempónk. Az elején lassacskán ugyan, de visszaestem, így számomra nem nézett ki jól ez a verseny. Azon gondolkodtam, hogy végül ötödikként vagy hatodikként végzünk-e. Ugyanakkor jó döntéseket hoztunk, akkor is, amikor a slickekről váltottunk átmeneti esőgumikra, majd fordítva. Mindig a jó körre időzítettük a cserét” – dicsérte a csapatát Verstappen.

„Az is határozottan segített, hogy a csapat a kemény gumik, nem pedig a lágyak mellett döntött, ennek is köszönhető, hogy ma másodikok lettünk. Sokkal rosszabbul is végződhetett volna” – nyugtázta a holland.

Sokáig Norris vezette a Brit Nagydíjat, ám az utolsó bokszkiállások során pozíciót veszített Hamiltonnal, majd miután elfogyták a gumijai, Verstappen is megelőzte. A brit részben magát okolja azért, hogy nem jött össze a hazai győzelem.

„Először is gratulálok Lewisnak. Az utolsó döntés kritikus fontossággal bírt, és jobb munkát végzett. Le a kalappal előtte és a Mercedes előtt is” – beszélt elismerően Hamilton és a Mercedes sikeréről. „Kemény volt. Élvezetes és szórakoztatóval ezekkel a srácokkal küzdeni. Csapatként nem hiszem, hogy sikerült elvégeznünk azt a munkát, ami elvégezhettünk volna.”

„Ugyanakkor magamat hibáztatom. Utálom, hogy ebben a pozícióban értem célba, mégis örülök. Még mindig boldog vagyok, és továbbra is élvezni fogom. Szeretném, ha minden tökéletesen menne, de ez ma nem sikerült.”