Felkavarta az állóvizet az eső a Forma-1-es Brit Nagydíj időmérő edzésén, ami a Mercedes bérelte ki az első rajtsort. A házon belül csatát George Russell nyerte, így hazai közönsége előtt idei második és pályafutása harmadik pole-pozícióját szerezte, megelőzve Lewis Hamiltont és a mclarenes Lando Norrist.

Az időmérő edzés után David Coulthard – aki korábban 13 futamot nyert az F1-ben, míg jelenleg a Channel 4 szakértője – készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Micsoda érzés! Az év elején álmodni sem mertünk róla, hogy pole-pozícióban leszünk itt” – kezdte Russell. „Fantasztikus, hogy Lewisszal 1-2-ben végeztünk, Lando pedig harmadik. Ez a rajongóknak is köszönhető, hiszen sok energiát adnak nekünk. Most nagyon jónak tűnik az autó, az időmérő edzésen valósággal életre kelt.”

„Megpróbáljuk meglovagolni ezt a hullámot. Még most is bizsergek, mert az egyik szememet már a holnapi napra szegeztem. Meg kell nyernünk ezt a versenyt” – tekintett előre a 26 éves versenyző, aki azt is tudja, hogy nem lesz könnyű dolga: „Szoros csatára számítok Landóval, és Max [Verstappen] is gyors lesz. Nagyon izgatott vagyok most.”

Hamilton mindenekelőtt a rajongóknak mondott köszönetet, majd ő is kitért a britek remeklésére. „Nagyon büszke vagyok rá, hogy mi, britek itt vagyunk az első három helyen, ez hihetetlen. George-nak óriási gratuláció jár, mert nagyszerű munkát végzett” – ismerte el csapattársát, akitől 0,171 másodperccel kapott ki.

„Egyáltalán nem számítottunk arra, hogy a mostani hétvégén ott leszünk az első sorban, de ez óriási nekünk és a csapat számára” – folytatta a hétszeres világbajnok. „Mindnyájan megérdemeljük ezt a sikert. Az autó remekül működött, csak arra kellett figyelni, hogy jól lőjük be a gumik hőmérsékletét. Azt hiszem, ez sikerült nekem, de úgy tűnik, volt még idő a pályában, amit George meg is talált.”

„Nagyon magabiztosnak érzem magamaz az autót és a holnapi napot illetően, és úgy vélem, ha adottak a körülmények, össze tudunk dolgozni azért, hogy Landót magunk mögött tartsuk” – latolgatta az esélyeket a Mercedes 39 éves pilótája.

Egy hajszállal szorult vissza a második sorba a tabella állása alapján Max Verstappen legközelebbi üldözőjének számító Norris, de a McLaren versenyzője a több mint két tizedmásodperces lemaradása miatt sem csügged.

„Elégedett vagyok a harmadik hellyel. Nagyon klassz, hogy három brit van az első három pozícióban. George és Lewis jó köröket rakott össze, kiváló munkát végeztek. Én egy kicsit hibáztam, de a harmadik hely még mindig jó” – összegezte. „Holnapra ismét eső várható, ami izgatottsággal tölt el, jó futam lesz. Remélem, jó csatákat fogunk vívni George-dzsal és Lewisszal.”