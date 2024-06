Folytatódott a Ferrari bukdácsolása a Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjén, ami különösen Charles Leclerc-nél látszott meg. Azok után, hogy a monacói a sprintidőmérőn lekéste az utolsó körét, a szombati kvalifikáción egy hibával fosztotta meg magát a javítás lehetőségétől.

Leclerc emiatt csak a hetedik legjobb időt autózta, viszont annak köszönhetően, hogy pályaelhagyás miatt elvették Oscar Piastri idejét, a hatodik rajtkockát foglalhatja el, azonban így sem elégedett.

„Mindig próbálom [feszegetni a határokat – a szerk.], de ma egyszerűen túl sok volt. Több alkalommal fizetsz meg érte, mint ahányszor nem, és ez most is így volt” – magyarázta Leclerc. „Az első három kanyar után még örültem, mert két tizedmásodperccel voltam gyorsabb, mint az előző körömben, majd elfékeztem a 4-es kanyart. Kockáztattam a 6-os kanyarban is, abban bízva, hogy sikerül megfognom, de végül keresztülvágtattam a kavicságyon. Utána már tudtam, hogy innen nehéz lesz.”

A Ferrari 26 éves versenyzője elismerte, hogy jó munkát végzett a csapat, és a Q3-ban, még használt lágy gumikon futott első kör is reményre adott okot. „Elrontottam, az én hibám volt. Fáj, mert az elmúlt hétvégék nem volt könnyűek, végre egy jó versenyt akartam. Talán a harmadik hely meglehetett volna, de mindenféleképpen előrébb zártunk volna a hetedik helynél” – tette hozzá.

Nem Leclerc hibájával kezdődtek a gondok a Ferrarinál, ugyanis a maranellóiak két versenyzőjének a sprintversenyen a fékekre is vigyáznia kellett. „Emiatt folyamatosan el kellett emelnünk, így DRS-távolságon kívülre kerültem Piastrival szemben, egyúttal sebezhetővé váltam George [Russell] számára, aki a végén el is ment mellettem” – idézte Carlos Sainz magyarázatát a Crash.net.