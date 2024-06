Meglepő statisztika: a VCARB-os Cunoda Juki idén több alkalommal jutott be a Q3-ba, mint a nagycsapatnál a bajnokságot fölényesen vezető Max Verstappen csapattársa. Sergio Perez Monaco után Kanadában újabb kiábrándító hétvégét produkált, a Q1-es kiesés után a versenyen ripityára törte az autóját.

Pedig Perezt épp a múlt hét elején betonozta be a Red Bull: a mexikóival 1+1 éves új szerződést kötött a csapat, vagyis a jövő évi biztos(nak tűnő) folytatás után néhány feltételnek teljesülnie kell, hogy Perez 2026-ra is újabb esélyt kapjon.

Perez jelenleg borzalmas szériában van, a teljesítményét már a vele szemben mindig lojális mexikói sajtó sem hagyta szó nélkül. „A Red Bull két alternatív univerzumban él” – írta például futambeszámolójában a Reforma, az ország egyik legolvasottabb lapja.

„Miközben Max Verstappen az RB20-as korlátain felülkerekedve győzött Kanadában, a másik extrém végletet Sergio Perez jelentette. Monacóhoz hasonlóan ismét pont nélkül maradt, gyenge teljesítményt nyújtva.”

Az Esto sem fukarkodott a kritikával: „Rossz után még rosszabb: Sergio Perez élete legrosszabb F1-es szezonját futja. A hét fantasztikusan indult az új szerződéssel, de csúnya betlivel ért véget.”

Im very sorry for my team, I let them down today. But we will come back no doubt. There’s a very long way to go 💪



Me siento muy apenado con mi equipo. Hoy les fallé. Pero no tengo duda de que vamos a volver. Hay todavía mucho camino por delante 💪#SP11 #CanadianGP pic.twitter.com/osT7UJ8h17