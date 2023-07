Sergio Perez tíz alkalomból mindössze négyszer jutott be a Q3-ba 2023-ban, a múlt heti Brit Nagydíjon sorozatban negyedszer a Q1-ben búcsúzott. Az utolsó öt futamon Perez átlagos rajtpozíciója 14,6 volt, ennél rosszabb eredmény 2007 óta nem volt a Red Bullnál.

Akkor David Coulthard hozott össze egy öt hétvégén át tartó rossz sorozatot, a skót átlagos rajtpozíciója 14,8 volt az Európai, Magyar, Török, Olasz és Belga Nagydíjakon. Nagy különbség, hogy a Red Bull idén az összes futamot megnyerte, míg 2007-ben még az első győzelméért hajtott a csapat, abban az évben egy harmadik hely jelentette a csúcsot.

Perez hátránya már 99 pont a világbajnoki összetettben Max Verstappennel szemben, de nem foglalkozik a kritikákkal. “Őszintén szólva a legkevésbé sem izgat, miket fecsegnek rólam” – fogalmazott Perez. “Tizenhárom éve vagyok a Forma-1-ben, láttam már mindent.”

“Nem foglalkozom ilyen dolgokkal. Csak arra koncentrálok, hogy újra sínre tegyem a szezonomat. Az egész csapat mögöttem áll, tudják, mire vagyok képes.”

Perez azért egy kicsit aggódhatna: Helmut Marko sportfőnök valóban azt mondta, hogy jelenleg nincs alternatíva Perez pótlására, de nem biztos, hogy ez jövőre is igaz lesz. Az AlphaTauri épp most rúgta ki Nyck de Vriest Daniel Ricciardo kedvéért, ha pedig az ausztrál meggyőző lesz a szezon hátralévő részében, jövőre akár egy rosszul teljesítő Perez utódja is lehet.