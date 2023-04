A Red Bull-os Max Verstappen 2015-ben 17 évesen mutatkozott be a Forma-1-ben, azaz a 25 éves holland pilóta már 9. szezonját gyűri, ráadásul hatalmas sikereket tudhat maga mögött, hiszen 37 futamot nyert, két világbajnoki címet is szerzett.

Verstappen nyilvánvalóan továbbra is csúcsformában van, sőt, ám ezzel együtt is foglalkoztatja a kiszállás gondolata, ugyanis sok dolog nem tetszik neki az F1-ben, ilyen például az épp most megreformált sprintverseny vagy a versenynaptár folyamatos hízása – az idei, rekordhosszú, 23 forduló után jövőre már 24 lehet.

A címvédő a hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíj előtt nyíltan fejtegette, hogy középtávon reálisnak tartja a Forma-1-ből való távozását.

„Mindig is azt mondtam, hogy ha még nem is lenne egyre több sprintfutam, de a naptár tovább bővül, miközben olyan hosszú a hétvége, amilyen, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy megéri-e mindez. Szeretem a versenyzést, szeretek győzni, tudom, hogy jó a fizetés, szépen élhetek belőle, de tényleg szép élet ez? Az ember a pályája során eljuthat oda, hogy inkább valami mást szeretne csinálni” – mondta a sajtó képviselőinek.

„2028 végéig szól a szerződésem, akkor újra át kell tekinteni ezt. Ha kezdem soknak érezni ezt, akkor eljön az ideje a váltásnak. Az embernek folyamatosan önvizsgálatot kell tartania, fel kell tennie a kérdést, hogy motivált-e még. Egyelőre egyértelműen az vagyok, de az is biztos, hogy eljön az a pont, amikor másra vágyom majd.”

„A kívülállók számára nagyon furcsának tűnhet ez, az F1-ben vagy, győzöl, gondolhatják, és a helyükben valószínűleg én is ezt mondanám, de belülről nem mindig olyan ez, mint kívülről látszik. Igen, nagyszerű, csodálatos az F1, sok mindent el lehet érni, de mindig van egy határ” – magyarázta.

Ha Verstappen 2028 végéig marad, 14 F1-es szezont teljesít majd, pár hónappal 30. születésnapja után távozhat, és előtte áll még a teljes felnőtt élet.