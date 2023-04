Valószínű, hogy a legszívesebben elfelejtené a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj szombati napját Sergio Pérez, akinek láthatóan már a harmadik szabadedzésen is gondot okozott, hogy a pályán tartsa a Red Bullt. A mexikóinak ezek után az időmérő edzés sem tartott sokáig: már az első percekben a kavicságyban rekedt az RB19-cel a 3-as kanyarnál.

Pérez így mért idő nélkül, tökutolsóként zárta a napot. „Nagyon rossz, borzalmas nap volt” – nyilatkozta a kiesése után. „Már a harmadik edzésen fennált ez a probléma. Azt hittük, sikerült kijavítani, de nem, viszont remélem, hogy a versenyre megoldjuk majd, máskülönben nehéz lesz versenyezni.”

Rewind to Q1, and a dramatic early exit for Sergio Perez 😮#AusGP #F1 pic.twitter.com/HlRB2QxQEg

— Formula 1 (@F1) April 1, 2023