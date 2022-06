Rég tűnt ennyire sétagaloppnak Max Verstappen számára Forma-1-es hétvége, noha eleve 21 pontos előnnyel érkezett meg Kanadába. Pénteken mindkét szabadedzésen a Red Bull címvédője volt a leggyorsabb, miközben csapattársa, Sergio Pérez nemigen találja a tempót, Charles Leclerc esetében pedig a tízhelyes rajtbüntetéssel eldőlt, hogy hátrányból vághat neki a 70 körös versenynek vasárnap.

Ugyanakkor a hétvégébe „belerondíthat” a második szabadedzés során közeledő eső, ami az időmérő edzésre is hatással lehet. A hollandot azonban ez sem zavarja. „Mindenki ugyanabban a helyzetben lesz, úgyhogy csak el kell fogadnunk” – mondta a Sky Sports F1-nek. „Jó látni azonban, hogy vasárnap versenyképes autónk lesz, történjék bármi szombaton.”

A szabadedzéseket követően is pozitív benyomásai voltak a világbajnoknak, mivel a Red Bull az első perctől jól működött alatta. „Természetesen mindig vannak dolgok, amiken csiszol az ember, hogy megpróbáljon például jobb egyensúlyt találni. Úgy gondolom viszont, hogy összességében jól kezdődött a hétvége” – összegzett Verstappen.

Kitért a gumikezelésre is a tavalyi világbajnok: elmondta, hogy a lágy abroncsokkal lesz a legnehezebb dolguk, de úgy érzi, jobb köridőt is ki lehet hozni belőlük. „Hosszú távon azonban jó volt. Kanadában mindig nehéz az abroncsokkal, így a fékekkel is. Így van még mit javítani, de ennek ellenére jó nap volt” – jegyezte meg a 24 éves versenyző.

Sergio Pérez nyilatkozata azonban már nem az elégedettség tükröződött, hiszen a második szabadedzésen csak a 11. legjobb időt autózta a mexikói. „Volt egy problémánk a beállításokkal, amit szerencsére sikerült megtalálnunk, legalábbis részben” – nyilatkozta a pénteki nap végén, hozzátéve, hogy a probléma megoldására már csak szombaton lesz lehetőség.

„Jó tempót kell felvennünk, ezért pedig végig dolgoznunk. Most egy kicsit hátrébb vagyok, de remélhetőleg még az eset folyamán meg tudjuk kötni a megfelelő kompromisszumokat” – tekintett előre a második szabadedzés leintését követően.