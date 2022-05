Charles Leclerc múlt szombaton Monacóban egy fékhiba után összecsukta Niki Lauda 1974-es Ferrariját. A Forma-1 bajnoki éllovasát többen is támadták az eset miatt, mígnem kiderült, hogy egy fékhiba miatt forgott meg Leclerc a 312 B3-mal a Rascasse-ban.

Az eset azonban kételyeket hagyott a monacóiban, aki sokkal rosszabbul is járhatott volna, ha nagyobb sebesség mellett történik meg ugyanez a probléma, és másképp balesetezik. “A bajnoki címért harcolva kétszer is meggondolom, hogy a jövőben ilyesmit csináljak” – utalt a történelmi autók veszélyesebb mivoltára Leclerc. “De ez is a része a munkánknak, néha be kell szállnunk ezekbe a kocsikba.”

“Mindig megtiszteltetés ez számomra és mindig boldog és hálás vagyok, hogy ezeket vezethetem. Nagyon élvezem ezeket, de meg kell találni az egyensúlyt” – tette hozzá. Leclerc-nél azonban még inkább elutasítóbb Carlos Sainz: a spanyol elmondta, nem is kacérkodik hasonló gondolatokkal.

“A múltban lehetőségem volt történelmi autókat vezetni. Ez mindig megmutatja, milyen volt a sport évekkel, hosszú idővel ezelőtt. De miért kockáztatnál? A bajnokság közepén vagy, nyerő helyzetben. Miért kockáztatnál meg egy olyan szituációt, mint amilyenbe Leclerc keveredett?” – tette fel a kérdést a spanyol.

“Minden alkalommal, amikor klasszikus F1-es autóba ültem, ezek a dolgok futottak át a fejemen. Ha autóba ülök, akkor nyomom, ami a csövön kifér, de jöhet egy ütközés, ami kérdéseket vet fel.”