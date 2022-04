Mindkét pénteki szabadedzés Ferrari-elsőséggel zárult, ezért lépéshátrányban érzi magát a Red Bull a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon, legalábbis ez derül ki Max Verstappen szavaiból. A világbajnok holland csapattársával, Sergio Pérezzel együtt az autó egyensúlyával küszködött, de a Milton Keynes-i csapat valamelyest orvosolni tudta a problémát.

„Az első edzésen, illetve a második elején kisebb hiány lépett fel az autó egyensúlyában, de az utolsó körökre változtattunk az autón, és máris sokkal boldogabbnak éreztem magam” – mondta a pénteki nap után Verstappen. „Volt előttem egy autó az utolsó körön, de nem segített. Kicsit le voltunk maradva a Ferraritól, de talán sikerül közelebb kerülnünk. Nem tudhatjuk, mi fog történni, de megint nagyon erősnek tűnik.”

Hozzátette: van még dolga a Red Bullnak, de a versenyetapok alapján szerinte jó irányba haladnak. „Remélhetőleg holnapig tudunk még eszközölni néhány kisebb finomhangolást” – folytatta a 24 éves pilóta.

Verstappen elégedett azokkal a módosításokkal is, amiket a melbourne-i pályán hajtottak végre a Forma-1 legutóbbi látogatása óta. „Egész jó a pálya tapadása, és kicsit simább lett az aszfalt is” – értékelte a változásokat. „A pálya is jobb lett, a kanyarok is támadhatóbbakká váltak. Összességében jó munkát végeztek, élveztem a körözést.”

Pérez már közel sem nyilatkozott ennyire optimistán, „kihívásokkal teli” napra panaszkodott. „Változtattunk néhány dolgon, de ki kell elemeznünk az adatokat, mert vannak, amik nem úgy működnek, ahogy azt vártuk. Kilométerek szempontjából nehéz nap volt, de azt hiszem, hasznos adatokra tettünk szert” – magyarázta a mexikói.

„Rengeteget kell még dolgoznunk azon, hogy megértsük, milyen irányba haladunk. Néhány tizedről van szó, de megváltoztathatják az életünket. Jelenleg nem igazán értjük az autónk viselkedését.”