“El sem tudom mondani, mennyivel jobban érzem magam így. Régen én is megettem a húst, a tejtermékeket, szerettem is, ahogy az emberek többsége, de mindig nyűgösen ébredtem, hangulatváltozásaim voltak, a nap folyamán hullámzott az energiaszintem. Mindig gyomorproblémáim voltak, puffadt a hasam, és azt hittem, ez így normális” – kezdte.

A hét közepén a csapat névadó szponzoránál, a malajziai Petronasnál vendégeskedő 34 éves angol a helyi The Edge magazinnak beszélt a veganizmusról.

“De megismertem néhány vegánt, akik megmutatták, mi is történik a világban, olyasmik, amikről előtte nem is tudtam. Rendesen frászt kaptam.”

Hamilton szerint hibás elképzelés, hogy fehérjékhez csak állati forrásból juthatunk – “ezt nevelték belénk”.

“Gyakran látok olyan üzeneteket az Instagramomon, hogy nekem szükségem van a fehérjére, mert szeretnék tömeget növelni. Nos, én is tömeget növeltem! Az idei évre öt kilót szedtem fel, 68-ról 73 kilóra mentem fel teljesen vegán étrenddel. Teljes baromság, hogy csak a hús lehet az egyetlen fehérjeforrás. Ugyanannyit, vagy talán még többet is tudok edzeni és a futamokon is sokkal tisztább fejjel vezetek” – állította a hatszoros világbajnok.