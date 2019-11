A mercedeses Lewis Hamilton a BBC-nek adott hosszabb interjút, amelyben többek között arról is beszélt a hatszoros világbajnok, miért is szereti továbbra is a Forma-1-es versenyzést, és hogyan dolgozik együtt mérnök kollégáival.

“Az az igazság, hogy sosem a pénz miatt versenyeztem. Nyilván jó, hogy az is gyűlik, cseppet sem baj. Jó kis plusz – legalábbis addig, amíg nem az vezérli a cselekedeteimet” – mondta az évente kb. 40 millió fontot (15 milliárd Ft) kereső 34 éves pilóta.

“Én imádom a versenyzést. Imádom a kihívást, imádok úgy megérkezni a versenyhétvégére, hogy tudom, ezek a hihetetlenül tehetséges fiatal srácok igyekeznek megverni, túljárni az eszemen, jobban teljesíteni nálam, minden évben imádok beszállni a küzdelembe.”