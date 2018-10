Az már biztos, hogy a Toro Rosso egyik autóját a tavaly kirúgott, majd most visszahívott Danyiil Kvjat vezeti majd, de a másik ülés még üresnek számít.

Az orosz a Red Bull Racinghez előléptetendő Pierre Gaslyt pótolja majd, míg Brendon Hartley sorsa homályos. Nem kizárt az új-zélandi megtartása, de a lcserélése sem elképzelhetetlen, sőt.

A spekulációk szerint Hartley helyére a korábbi Manor- és Sauber-pilóta, a Mercedes programjából nemrég ejtett Pascal Wehrlein lehet a favorit, ám nem ő az egyetlen, a német Auto Bild pedig egy új nevet is bedobott most.

A német lap szerint az a 22 éves brit-thai pilóta, Alexander Albon is képben van, aki jelenleg a mercedeses George Russell mögött a 2. helyen áll a Forma-2-es bajnokságban. Albonnak van Red Bull-os kötődése is, 2012-ben ő is tagja volt az energiaital-gyártó utánpótlásprogramjának.

Más kérdés, hogy Albon már Forma-E-s szerződést kötött a Nissan e.dams-csapattal a 2018/19-es szezonra, a decemberben induló idény második fele pedig több ponton ütközik is a 2019-es Forma-1-es naptárral.