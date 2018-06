A Forma-1 2017-ben érkezett új tulajdonosa, az amerikai Liberty Media minden téren igyekszik megreformálni a jövőben is fenntarthatóvá tenni a sportágat, a pénzügyi és műszaki újítások mellett a versenyhétvégék formátumának átalakítása is terítéken van.

A korábban a Renault-nál, a Toro Rossónál és Williamsnél is sportigazgatóként dolgozó Steve Nielsen egy ideje az F1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn által összehozott szakértői stáb tagjaként foglalkozik az utóbbi témával, és azt mondja, nagyon kíváncsiak a nézők véleményére is.

“Néhány igen alapvető kérdésre kell választ találnunk, nekünk is és a nézőknek is. Például olyanokra, hogy milyen versenyhétvégéket is tűzzünk ki célul, mennyi szabadedzés legyen, mennyi futamot tartsunk, legyen-e több verseny egy hétvégén és milyen legyen az időmérő. Vannak elképzeléseink, de szeretnénk a lehető legtöbb véleményt megismerni” – magyarázta.