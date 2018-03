Bár a hideg, télies időjárással, hóval is nehezített első barcelonai teszt a szokásosnál is kevesebbet árult el az erőviszonyokról a külső szemlélők számára, a ferraris Sebastian Vettel úgy véli, a 2018-as Forma-1-es idényben is a bajnokcsapat Mercedes lehet a legerősebb.

“A szokásos. Szerintem a Mercedes az idei favorit, szóval ha sikerül közel kerülnünk hozzájuk, még közelebb, mint tavaly, az már nagyszerű lesz, aztán meglátjuk, utána mi lesz. Hosszú az idény, most március van, és egészen november végéig tart. Messze van még az idény vége” – mondta a német.

Vettel Lewis Hamiltonhoz hasonlóan az ötödik világbajnoki címéért indul idén, ehhez persze jobb autó kell, mint a tavalyi, mert bár az hatalmas előrelépést jelentett 2016-hoz képest, a Merci még előrébb járt. A kérdésre, hogy vajon az idei télen is ugrottak-e akkorát, mint tavaly, így felel:

“Minden lehetséges. De hogy a kérdésre válaszoljak: egyelőre én sem tudom a választ. Eddig jónak tűnnek a dolgok, de mindenki nagyon keveset futott, szóval nagyon nehéz megítélni a saját teljesítményünket is, nem hogy másokhoz viszonyítva. De hogy őszinte legyek, ez nem is olyan fontos az első héten, most az volt a lényeg, hogy problémamentesen működjön az autó. Mondjuk még ez sem volt könnyű, hiszen tényleg nem sokat mentünk.”