A Samsung Unpacked nevű esemény keretein belül leplezték le hivatalosan is a Galaxy S23 család három készülékét, az S23-at, az S23+-t és az S23 Ultrát.

A dél-koreai gyártó nemigen rejtett nagy meglepetéseket 2023-as csúcsmobiljaiba, a bevált recept alapjait szinte érintetlenül hagyták. Apróbb lekerekítések jellemzik a két kisebb mobilt, az Ultra azonban szögletesebb sarkokat kapott. Na meg egy 200 megapxieles ultraszéles kamerát – a San Franciscó-i show java részét erre húzták fel. Konkrétan Ridley Scott rendezővel dolgoztak együtt, hogy készítsen egy filmet a csúcsmobil kamerájának használatával. Emellett még rengeteg szó esett a sötétben történő felvételkészítés javításáról, a 8K minőségű és Super HDR-felvételekről, tényleg ez a legfontosabb újításuk az idei évre.

Persze nem csak egy sima fényképező a Samsung kínálatának a teteje: igyekeztek egy mini játékgépet is faragni a 6,8 colos kijelzővel rendelkező telefonból, amihez megvan a teljesítmény is a Galaxy okostelefonok eddigi legerősebb chipjével, a Snapdragon nyolcmagos, speciálisan ehhez a készülékhez tervezett processzorának köszönhetően. Emellett szusszal is bírja a mobil, akkumulátora ugyanis 5000 mAh-s (S23: 3900 mAh, S23+: 4700 mAh), miközben 1750 nites csúcsfényerejének köszönhetően erős ellenfényben is látni a képernyőn történő dolgokat. (Az S23 6,1, az S23+ 6,6 colos képátlójú.)

Az Ultrából 256, 512 GB-os, illetve 1 TB tárhellyel rendelkező változatok készülnek majd. Az S23+ nem kapja meg a terás háttértár lehetőségét, míg a sima S23 “csak” 128, illetve 256 GB memóriával érkezik.

Míg tavaly hármassal kezdődtek a Galaxy-mobilok árai, idén már nem ússzák meg a vásárlók 400 ezer forint alatt, ha S23-at vesznek. A kínálat alján levő legolcsóbb mobil (S23, 128 GB, levendula, krém, fantomfekete vagy zöld színben) 409 990 forint lesz, a csúcsok csúcsáért viszont 789 990 forintot is elkérnek majd a hivatalos magyar oldal szerint. Február 16-ig előrendelve azonban szert lehet tenni bizonyos készülékeknél akár 100 ezer forintos kedvezményre is. Pénzünkért cserébe a Samsung igyekszik megvédeni a mobilt: kerete erősített alumíniumból készült, de bírja az édesvizet is 1,5 méteres mélységig, üvegét pedig a Gorilla Glass megoldása védi.

Ennyit kérnek a Samsung Galaxy S23-mobilokért: