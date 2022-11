A koronavírus-járvány lecsengése után ismét megindultak a turisták a világon, és az emberek ellepték azokat a helyeket, melyeknek jól jött egyébként, hogy fellélegezhetnek. A probléma csak ideiglenesen szűnt meg, az egyre több utazó egyre jelentősebb, sok esetben visszafordíthatatlan károkat okoz a legnépszerűbb úti céloknál.

Az angolszász nyelvterületen népszerű Fodor’s Travel össze is állított egy listát arról, hogy 2023-ban hova nem érdemes utazni. A No Listre az olyan helyszínek mellett, ahol a turisták közvetlen jelenléte okozza a bajokat, felkerültek olyan célpontok is, melyek kifejezetten érzékenyek a klímaváltozásra és igazán rájuk férne, ha legalább a hömpölygő embertömeggel nem kellene megküzdenie a természetnek.

Előbbi kategóriába tartozik egyértelműen az olaszországi Velence: a várost az idei év első felében 172 százalékkal több turista látogatta meg, mint 2021 azonos időszakában, mely magával hozott minden negatív következményt, többek között a csatornák szemetessé válását. A város lép is az ügyben, ez már biztos: 2023-tól Velencébe belépőt kell váltania az ide utazóknak.

A probléma érzékelhető a kaliforniai Tahoe-tónál is: sokan vettek itt nyaralót az elmúlt években, a megélénkült autóforgalom miatt pedig drasztikusan romlani kezdett a víz minősége.

Sok helyen jelent problémát a víz, illetve annak hiánya: ide tartozik a Rajna és a Duna vidéke, így Magyarország érintett területei is felkerültek a listára. Az idei csapadékmentes nyár szinte ellehetetlenítette a hajózást a Rajnán, a lista készítői ezért tették rá a két folyót a listára. Hasonló okok miatt szerepel egyébként egész Arizona állam és a spanyolországi Málaga környéke is a felsorolásban. Az óceánnal körülölelt Hawaii-szigeteken is tapasztalható volt ez a probléma, itt a túl sok turista és vízfogyasztásuk is tetézi a bajt.

A természetes környezet megóvása miatt két franciaországi helyszín is felkerült a listára: a Calanques Nemzeti Parkban a túl sok látogató, a normandiai Étretat partjainál pedig a látogatók által okozott erózió mellett az emelkedő tengerszint is a hely ellen dolgozik. A Thaiföldön található Koh Tao szigetén az élővilág védelme, a ritka teknősfajok zavartalan élete került a középpontba, míg bolygónk egyik legsérülékenyebb pontja, az Antarktisz az olvadó jég és szintén az élővilág miatt lett a lista szereplője. Utóbbi egyébként meglepő, mert az ember nem is gondolná feltétlenül, hogy az Antarktisz olyan népszerű úti cél lenne, de már az 1950-es évek óta szerveznek ide hajókirándulásokat.