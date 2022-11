Egy applikáció, amely korrepetálásra vagy tehetséggondozásra vágyó diákokat és mentorokat, magántanárokat köt össze szerte az országban. Egy “útikönyv”, amely az oktatási intézménybe frissen érkező gólyáknak segít az eligazodásban és beilleszkedésben. Sulis improszínház, amelynek segítségével feldolgozhatóvá válhatnak az iskolai traumák. Az UNICEF Magyarország Rajtad áll a jövőd! programjának keretében szerte az országból hatvan szakképzésben tanuló diák csoportokba szerveződve összesen tizenkét olyan társadalmi vállalkozási ötlettel érkezett, amely őket érintő problémákra, helyzetekre ad innovatív választ az oktatás, a környezetvédelem, a gyermekjogok vagy a mentális jóllét témakörében.

Az ötletek kidolgozására egy teljes budapesti hétvége állt a gyerekek rendelkezésére, akik a Millenárison megvalósuló Álmok Álmodói 20 kiállításon “alapoztak” a közös munkához Caramellel, a híres énekessel együtt.

A kiállításról Az Álmok Álmodói 20 kiállítás 6000 négyzetméteren 600 magyar innovátort és találmányaikat, ötleteit mutatja be. A látogatók egy 1,5 kilométer hosszú ösvényt követve végigmehetnek minden olyan területen, ahol a magyarok valami nagyot alkottak. A kiállítás a mobilitási részleggel kezdődik, ahol a legendás Ikarus busz mellett a dízel- és villanyhajtás magyar úttörőinek, illetve a világhírű magyar formatervezők munkásságával is szembesülhetünk. Ezen kívül végigbarangolhatunk a gyógyászati-egészségügyi innovációk részlegén, sorra vehetjük az energia és ipar magyar vonatkozású áttöréseit, az infokommunikációs területet, és még az űrbe is “kijuthatunk”. Minderre 2023. január 10-ig van lehetősége bárkinek a Millenárison.

A 14 és 22 év közötti gyerekek a legtöbb időt az űrkutatás eredményeit bemutató részen töltötték, illetve az informatikai szekcióban, hiszen közülük sokan készülnek erre a területre. Az ötletek egy része is valamilyen informatikai megoldás volt: például a diákönkormányzati tevékenységeket követhetővé tévő applikáció, vagy az a karkötő, amelyre az összes személyes adatunkat tároló QR kód van “felfűzve”.

Ahogy a kiállításon bemutatott találmányok jól tükrözik az adott kor problémafelvetéseit, a feltalálóik igényeit, gondolatait, a gyerekek által hozott ötletek is sokat mesélnek az őket körülvevő világról és arról, ahogy érzik magukat benne: két olyan csapat is volt, amely a fővárosi iskolákban már alapnak tekinthető, de a kisebb települési iskolákban még hiányzó szelektív hulladékgyűjtés megoldását tűzte ki célul. Egy székesfehérvári iskola diákjai pedig olyan pihenőszobát terveztek meg maguknak sok növénnyel, hangulatvilágítással és kényelmes bútorokkal, ahol feltöltődhetnek, hiszen erre valódi udvar híján most nincs lehetőségük a belvárosi intézményben.

Az UNICEF programjának első fordulója vasárnap délután lezárult, hat ötlet kapott anyagi támogatást és további mentori segítséget a megvalósításhoz. A diákok februárig dolgozhatnak tovább az ötleteken, akkor választják ki azt a két projektet, amely a nemzetközi fordulóban képviseli Magyarországot.