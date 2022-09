2009-es megjelenését követően hosszú ideig a legtöbb bevételt termelő film volt James Cameron sci-fi-filmje, az Avatar. A na’vik kalandjai idén decemberben folytatódnak, végre-valahára bemutatják a sikeres alkotás sokak által várt második részét, melyet aztán majd még egy biztosan követ.

Felvezetve az év végi premiert, több mozi újra játszani kezdte az első Avatart, többek között itthon is be lehet rá ülni, akár 3D-s előadásra is. A szakemberek, mielőtt újra filmvászonra tűzték a filmet, kezelésbe vették azt és feltupírozták 4K-val és HDR-rel, azaz jobb minőségű lett a mű szebb színekkel. Cameron szerint a film jobban néz ki, mint valaha, pedig megjelenésekor sem volt semmi a látványvilág, a mozilátogatók pedig a jelek szerint meg is hálálják a befektetett munkát.

Az új kiadás 10 millió dollárt (4,2 milliárd forintot) hozott a konyhára az Egyesült Államokban és további 20,5-et (8,6 milliárd forintot) az USA-n kívül: Franciaországban, Olaszországban, Tajvanon és Thaiföldön egyetlen másik filmre sem voltak többen kíváncsiak a nyitó hétvégén.