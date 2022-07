Rengeteg energiát elhasznál az ember egy fesztivál alatt, 24 óra alatt simán összejöhet 20-30, de akár 40 ezer lépés is. Nem csoda, hogy megéhezik az ember egy jól sikerült buli után.

Már csak azt kell eldönteni, mit is együnk. Sok esetben döntő tényezőnek bizonyulhat a sorok hosszúsága, illetve az étel elkészülésének ideje, de akik szeretnének, igazi kulináris utazáson is részt vehetnek. Körbejártuk a Balaton Sound területét, hogy felmérjük, milyen ételeket is kóstolhatunk egy nagy fesztiválon.

A legtöbb árus valamilyen húst próbál eladni különféle formában. Ha jól szétnézünk, találunk csirkét, pulykát, disznót és angus marhát is, de a gíroszosoknál bárány is akadhat. Legtöbbjüket általában két hamburgerzsemle közt láthatjuk viszont, de feldolgozott formában kolbászként, pizzafeltétként is várják sorsukat, az elfogyasztást.

Nem muszáj azonban húst hússal ennünk. Felüdülés lehet egy sajtos szendvics, rántott sajt vagy párolt zöldség fogyasztása is, de rántott gombát és hagymakarikát is találunk a kínálatban. A speciális étrendű embereket sem hagyják éhezni, van például vegán büfé, hummusz pedig többfelé is kapható. A főételek mellé aztán jöhet a desszert is a churros – spanyol, hosszúkás csokis fánk -, a waffel – itthon régiesebb, de közismertebb nevén gofri -, illetve a minipalacsinta képében.

Igazi nemzetközi fesztivállá nőtte ki magát az elmúlt években a Balaton Sound, meglátszik ez az ételek sokszínűségén is. Mindenféle náció konyhája képviselteti magát kisebb-nagyobb mértékben, az amerikai hamburgerektől kezdve az olasz tésztaételeken, a görög gíroszon, a ciprusi halloumin, a spanyol és belga desszerteken, illetve a kínai fogásokon át a magyar lángosig – igen, mi sem maradhatunk ki a sorból.