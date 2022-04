Alakjukat leszámítva egy körfűrészlap és egy hanglemez nem is különbözhetne jobban egymástól. Előbbinek ugyanis szinte semmi sem jelenthet akadályt, éles, gyorsan forgó pengeéles fogai pillanatok alatt átvágnak a legtöbb dolgon. Vele szemben egy bakelitet a legkisebb karcolástól is óvni kell, máskülönben alkalmatlanná válik eredeti feladatára.

A két teljesen ellentétes világot ötvözte nemrég a fogyasztói társadalomból már többször gúnyt űző MSCHF. Megalkották ugyanis a Vinyl Blade-et, egy olyan fűrészlapot, melyet a lemezjátszóra feltéve hallgathatunk is, de vághatunk is vele a megfelelő szerszámba behelyezve.

Mindössze 25 darab ilyen lemez készült, melyek mindegyikén az Out of Time c. The Weeknd-dal szerepelt. Mindegyik rögtön elkelt egy aukció keretében, áruk nem nyilvános, de vélhetően nem kétfilléres vásárlásokról volt szó, tekintve, hogy a MSCHF-cuccokra mindig nagy a kereslet. A boldog tulajdonosok innentől úgy használják a korongot, ahogy akarják: célszerűbb a zenés funkciót előnyben részesíteni, mert nemcsak menőn néz ki, de egy fűrészelés közbeni karcolás rögtön tönkreteszi a hanghordozó felületet is.