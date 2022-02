Komoly hullámok rázzák fel a jetskik piacát manapság. Nemrég két gyártó is bejelentette egymástól függetlenül, hogy új, nagy sebességre képes, borsos összegért kínált termékkel jelentkeznek, ám mindkettejükre rátromfolt a még csak stúdióképeken bemutatott Supermarine MM01.

A Franciaországban készülő, első ránézésre a Star Wars valamelyik részéből kilépő jetski egyenesen azt ígéri magáról, hogy a világ leggyorsabbja és egyben legdrágábbja is lesz kategóriájában. Előbbiről számszerű adatot is közöltek: 120 km/órás csúcssebességre is gyorsíthatja a szerkezetet a 300 lóerős villanymotor.

Árát tekintve nincsenek pontos információk, de valahol 500 ezer és 1 millió dollár (157-314 millió forint) között lesz a végső vételár. Ennek megfelelően nem lesz tömegcikk a jetski, mindössze 30 darab készül belőle, 15 hófehér és 15 fekete példány.

A dizájnért két francia testvér, Germain és Léopold Bouvet felelnek, akik korábban autókat is terveztek. Mielőtt belefogtak volna a vízi jármű kigondolásába, a formatervet illetően űrmérnökökhöz fordultak, hogy tökéletes eredmény szülessen. A modern világ mellett befigyeltek az oldschool megoldások is: az első teljes méretű MM01 agyagból készült el, melyet tökéletesen tudtak formázni az alkotók.

A végső termék teljes egészében kézzel készül 500 munkaóra alatt. Fő alapanyagként karbon-kevlár kompozitot használnak, mely erős és strapabíró, de egyben könnyű is. Lesz azonban bőrből készült rész is, a 110 literes csomagtérajtót ez fedi majd. “Ez az a jetskik világában, mint a hiperautók az autós világban” – mondta róla Germain, az egyik tervező. Mielőtt még bárki is vízre vihetné a gépet, egy hosszas tesztidőszak veszi kezdetét tavasztól, a jövőbeli tulajdonosoknak 2024-ig kell várniuk, mire elkészül megrendelésük.