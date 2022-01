Max Verstappen – ahogy a Forma-1-es mezőny számos más tagja – családjával tölti a szünidőt, melyet szülei mellett párja, Kelly Piquet és annak lánya jelentenek. Minderről természetesen képek is kerülnek fel a közösségi oldalakra.

Az egyik ilyen fotón szúrták ki, hogy a friss világbajnok kezén egy különleges óra mutatja a pontos időt. A platinaszínű Rolex Daytona Cosmograph egy ikonikus óra: a Daytona története már 1963 óta íródik, az órakedvelők és -gyűjtők által áhított darabról van szó.

⌚️ F1 world champion Max Verstappen wears a platinum @Rolex Daytona Cosmograph ref. 116506-0001.

It features the iconic ice blue dial with brown subdials matched with a brown cerachrome bezel.

Price tag: $76,500.00 pic.twitter.com/VgKfUhxmKK

— Vincenzo Landino (@vincenzolandino) January 7, 2022