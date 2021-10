Minden korábbinál magasabb szinten pörög az e-sport, melynek népszerűségére egy lapáttal a koronavírus-járvány is rátett. Egyes játékokról már az is elmondható, hogy komoly e-sport-történelme van: ilyen például a League of Legends is, ahol két ötfős csapat küzd egymás meggyengítéséért és a stratégiai fontosságú pontok elfoglalásáért.

A játék idén tartja tizedik hivatalos világbajnokságát, ahol a legjobbak jutalma több millió dolláros pénzjutalom mellett egy 32 kilós trófea. A döntőre 2018-ban világszerte 99,6 millió néző volt kíváncsi, ami azért már erőteljesen vonzza a hirdetőket is.

Nem csoda, hogy a Mercedes-Benz is beszállt az e-sportba, ezért a november 6-án kezdődő izlandi vb győztesei a szokásos jutalmak mellett egy győzelmi gyűrűt is kapnak. A stuttgartiak elmondásuk szerint egy évig tervezték a 18 karátos fehér aranyból készült ékszert, melynek közepén egy kék zafírkő található. A kék-ezüst összeállítás nem véletlen, ilyen színű is a 32 kilós Summoner’s Cup is.

A gyűrű, mint a győztesek jutalma, egyébként amerikai szokás: a kosárlabdától a jégkorongon át az amerikai fociig minden jelentősebb profi sorozatban osztanak gyűrűket, melyek egyenkénti értéke akár több millió dollár is lehet.