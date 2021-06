Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Burger King gyorséttermi szinten egészen lehetetlen méretű szendvicseket árul Japánban. Ezekben négy szelet marhahús található, melyek összesen fél kilót nyomnak.

A legutóbbi szupercsípős hústorony után újabb ízt kóstolhatnak meg azok, akik nem féltik bendőjüket, és a vonalaik sem fontosak annyira nekik. Az új szendvics teljes neve Tokyo Teriyaki Tower Super One Pound Beef Burger, melyből az eleje az ízesítésre, a közepe a hús tömegére (egy font = 453 gramm), a vége pedig magára az ételre utal.

A fogás a terijaki szósz húsos ünnepe: az édes-sós szójaszósz alapú öntet számos japán fogásnak adja az ízét, ezért a Burger King sem hagyta ki a hamburgeréből. A gyorsétteremlánc állítása szerint az ő receptúrájukat a pirított zöldhagyma és a vörös miszo teszi igazán ízletessé – utóbbi egy szójababból vagy rizsből készült erjesztett paszta, melyet a japán konyhában ízesítőszerként használnak.

Egy ilyen hamburger méretéhez képest nem is kerül túl sokba: önálló termékként 3660 forintnak megfelelő jent kérnek érte, de menüben is csak 4460 forintnyi összegbe kerül a fogás. A burger június 25-től július 8-ig elérhető Japánban, a vásárlók pedig még egy matricát is kapnak mellé, mely bizonyítja, hogy ők elfogyasztották a méretes hamburgert.