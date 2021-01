Olvass tovább

Mennyit változott a prosztatagyógyítás az elmúlt 40 évben?

40 évvel ezelőtt az urológus számára volt egyetlen egy műszer és ezen kívül az endoszkópia és a röntgen is rendelkezésre állt. Azóta számtalan képalkotó vizsgálat jelent meg. Ennek ellenére az urológusról mindig az jut a betegek és a páciensek eszébe, hogy jaj, az borzasztó vizsgálatot végez, ezért nem is megyünk urológushoz. A nagyon nagy számú megbetegedések között elsősorban a prosztata rosszindulatú daganata az, ami statisztikailag ilyenkor előtérbe kerül. Erre csak a szűrővizsgálat az egyetlen valamire való megelőzési lehetőség, tehát ahogyan a nők nőgyógyászhoz, úgy a férfi embernek urológushoz kell járnia.

Mennyire tud aktuális lenni egy ilyen olvasmány? Megfigyelhető-e olyan trend a prosztatával kapcsolatban, ami manapság egyre több férfit érint?

A könyv aktualitását az adja, hogy van urológiai megbetegedéseknek egy olyan fajtája, a prosztata gyulladásos megbetegedése, ami sajnos napjainkban alulértékelt és alulkezelt jelenség. Holott ez egy életminőséget befolyásoló megbetegedés, ami idővel kihatással lehet a páciens hangulatára és személyes kapcsolataira. A tünetek mögött rejlő ok a prosztata szöveti szerkezetéből és működéséből adódik. Ez a szerv termeli az ugyanis az ondóváladék 90 százalékát, amelynek mindössze az egytizede áll spermiumokból. Az alhasi régióban kialakuló vérbőség egy-egy kisebb inger hatására is váladéktermelést indít el a prosztatában, és amennyiben az nem kerül ki onnan idővel, a szervezetben természetesen előforduló baktériumok számára táplálékként szolgál. Amint a benne található gyümölcscukor erjedésnek indul, kicsapódnak bizonyos fehérjék, így újabb, kártékony baktériumok keletkeznek, mely a prosztata gyulladásához vezethet. A megfelelő kezeléssel azonban hamar elmúlnak a panaszok, ráadásul a betegség enyhébb formája gyógynövényekkel is jól orvosolható, ám ilyenkor is fontos az orvosi indikáció!

Mit tanácsol azoknak, akik az interneten keresztül próbálják meg magukat meggyógyítani?

A prosztata rosszindulatú megbetegedései inkább 50 éves kortól fordulhat elő, 70 éves kor felett pedig viszonylag magas az aránya. A hererák azonban a 30 év alattiakat is fenyegetheti. Én a megelőzésre helyezném emiatt a hangsúlyt. A fiataloknak érdemes havonta egyszer önvizsgálatot tartani a meleg zuhany alatt, megnézni, hogy van a herék között súlykülönbség. Ha úgy érezzük, mintha az egyikben egy kavics lenne, fontos urológushoz fordulni, ahelyett, hogy az internetes keresők segítségével diagnosztizálnánk magunkat, ami sokszor felesleges félelmeket szül.

Hirdetés Prosztatagyulladás: tünetenyhítés ott, ahol a probléma van! A Proxelan végbélkúp az egyetlen, klinikai vizsgálattal igazolt, helyi hatású készítmény prosztatagyulladásra, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszik a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat, gáttájéki fájdalmakat. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Vény nélkül kapható a patikában, ezért könnyű hozzájutni, fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is. Webcím: www.proxelan.hu Patikában kapható gyógyászati segédeszköz.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Kövess minket a Facebook-on!